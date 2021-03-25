В Татарстане число новых случаев коронавируса составило 42

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 42 новых случая коронавируса, все они оказались контактными.16 человек госпитализированы, 26 получают лечение на дому, сообщили в штабе по борьбе с инфекцией.

В Казани выявили 15 новых случаев, в Набережных Челнах — 11, в Черемшанском районе — три, в Азнакаевском, Буинском, Зеленодольском, Лениногорском и Нижнекамском — по два, в Менделеевском, Нурлатском и Сабинском — по одному.

Всего на сегодняшний день в Татарстане выявили 19 195 случаев COVID-19. Излечились за весь период 15 957 человек, в том числе 48 за минувшие сутки. Скончались 407 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"