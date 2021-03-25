В воронежскую ОЭЗ «Центр» намерено зайти местное ООО «Агротехмаш»

Воронежское ООО «Агротехмаш» анонсировало проект строительства производственно-испытательного комплекса сушильного и зернообрабатывающего оборудования на территории ОЭЗ ППТ «Центр» стоимостью 500 млн руб., сообщила пресс-служба регионального правительства. Выйти на проектную мощность предприятие планирует к 2023 году. С запуском нового производства в особой экономической зоне «Агротехмаш» планирует занять до 45 — 50% российского рынка и выйти на экспорт. Сейчас продукция компании занимает около 25% российского рынка.

Производственно-сборочные мощности будут включать склад материалов, зоны металлообработки, зону покраски, зону окончательной сборки и пристроенный административно-бытовой комплекс. На открытой площадке запланирована зона испытательного комплекса, зона хранения готовой продукции, склад покупных комплектующих изделий, стоянка автомобильного транспорта, подъездные пути транспортной логистики, транспортная зона козлового крана.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Завод Агротехмаш» зарегистрировано в 2003 году в Воронеже. Уставный капитал — 3,23 млн руб. Занимается производством машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Совладельцы компании столичное ООО «Элеваторстрой» Андрея Аносова — 99% и директор Денис Зимин — 1%. По итогам 2019 года выручка компании составила 346 млн руб., чистая прибыль — 5,54 млн руб.

Об очередном проекте в воронежской ОЭЗ, читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова