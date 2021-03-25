Сводный брат незаконно осужденного вместо него саратовца пытался обжаловать приговор

Саратовец Александр Студентов, за которого по «наркотической» статье УК РФ в колонию попал его сводный брат Дмитрий Рубинштейн, пытался оспорить приговор Ленинского районного суда. Об этом "Ъ-Средняя Волга" сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

В декабре прошлого года он был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Студентов, посчитав приговор чрезмерно суровым, просил отсрочить его исполнение до достижения его детьми 14-летнего возраста. С такой жалобой он обратился в Саратовский облсуд. Рассмотрев материалы дела, облсуд посчитал возможным зачесть в счет исполнения наказания два дня – с 23 по 25 сентября 2020 года – срок задержания. В остальной части требований было отказано.

Напомним, изначально за указанное преступление было осужден 23-летний Дмитрий Рубинштейн, который приходится приемным сыном матери Студентова. В сентябре 2019 года его приговорили к условному сроку, однако молодой человек не знал, что в отношении него возбуждено дело и ведется следствие. Как условно осужденный он должен был отмечаться в полиции, однако не делал этого, поэтому условный срок господину Рубинштейну заменили на реальный и поместили сначала в СИЗО, затем – в колонию. Под стражей он провел полгода, пытаясь доказать, что не виновен.

Уже будучи под стражей, Дмитрий Рубинштейн вспомнил, что летом прошлого года к нему обращалась его приемная мать Татьяна Ильясова с предложением помочь в оформлении квартиры, полагавшейся ему как сироте. Мужчина передал ей пакет документов, а через некоторое время она их вернула, уточнив, что сделала копии. Он предположил, что Татьяна Ильясова воспользовалась переданными ей документами, чтобы помочь родному сыну избежать реального лишения свободы, поскольку он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

В сентябре прошлого года по факту фальсификации доказательств по уголовному делу было возбуждено уголовное дело. В январе стало известно, что в нем появился подозреваемый – следователь отдела полиции №4.

Марина Ковалева