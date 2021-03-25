Ввод жилья в Ростовской области сократился на 19%

За январь—февраль 2021 года в Ростовской области было построено 2,6 тыс. квартир, общая площадь которых составила 264,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает Ростовстат. Этот показатель на 19% меньше того, что был зафиксирован в аналогичном периоде 2020 года.

В сообщении отмечается, что основная часть построенного жилья (203,7 тыс. кв. м) приходится на индивидуальное жилищное строительство. Многоквартирное строительство составило 61 тыс. кв. м. В текущем году высокие темпы строительства жилья отмечаются в сегменте индивидуального строительства (+27% к уровню 2021 года), в то время как объемы ввода многоэтажных новостроек замедлились», — отмечается в сообщении.

На некоторых территориях области в январе—феврале было зафиксировано повышение темпа жилищного строительства. Среди них: Каменск, Новочеркасск, Багаевский, Веселовский, Красносулинский, Мартыновский, Неклиновский, Обливский, Целинский районы.

Наталья Шинкарева