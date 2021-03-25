12% поручений губернатора Ленобласти его подчиненные исполнили с нарушением сроков

В 2020 году сроки выполнения 224 поручения губернатора Ленобласти или 12,7% от общего числа были сорваны. Об этом сегодня сообщила начальник управления координации исполнения поручений президента РФ администрации губернатора и правительства Ленобласти Анастасия Муталенко.

В список ответственных лиц, которые сорвали дедлайны вошли глава комитета по обращению с отходами Алексей Пименов (6 с нарушением срока, 65 - всего), председатель комитет по природным ресурсам Павел Немчинов (3 из 57), председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов (3 из 55), вице-губернатор Михаил Ильин (3 из 85), руководитель комитета по печати Константин Визирякин (2 из 16). В данном перечне также есть заместители председателя правительства Михаил Москвин и Владимир Цой, а также руководитель комитета по ЖКХ Александр Тимков, председатель комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Геннадий Колготин и другие. У них по одному поручению с сорванными сроками.

«Они прислали доклады в управление с нарушением контрольных сроков. Мы их рассматривали на кадровых советах, по результатам которых были приняты решения о снижении ежемесячный поощрений руководителям», - сказала Анастасия Муталенко. Она также добавила, что наиболее распространенными причинами продления сроков являлись ненадлежащий контроль за ходом работ подрядчиков, недостаток финансирования, а также поиск общей позиций между ведомствами.

Всего за 2020 год чиновникам Ленобласти необходимо было исполнить 1770 поручений губернатора, 908 из которых – новые. Большинство из них касались дорожного хозяйства, строительства, ТЭК и ЖКХ (21,5%), сферы экономического развития, бизнеса, труда и занятости населения (14,5%), безопасности, экологии и обращения с отходами (12,8%).

Ольга Кантемирова