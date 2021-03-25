Подъезд к онкоцентру в Песочном отремонтируют

Ленинградскую улицу в Курортном районе Петербурга отремонтируют. Эта дорога ведет к ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова», ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», а также к корпусам ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика A. M. Гранова» в пос. Песочный.

Как сообщили в Смольном, отремонтирован будет участок дороги протяженностью 2,6 км. Стоимость работ составит 80,6 млн рублей. Подрядчик — АО «ВАД», компания выполнит замену покрытия дороги, отремонтирует тротуары в июне – июле текущего года.