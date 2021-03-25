На праймериз «Единой России» в Пермскую думу заявился первый кандидат

Подана первая заявка на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в Пермскую городскую думу. Как сообщается в telegram-канале регионального отделения партии, на праймериз заявился действующий депутат по округу №12 Александр Колчанов.

Господин Колчанов руководит компанией «Строй-Альянс» ОАО «Мотовилихинские заводы». Впервые избрался в гордуму в 2011 году. В 2016 году был избран в действующий созыв представительного органа.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.