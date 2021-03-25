В Краснодаре «Острову Масленицы» присвоили статус ООПТ

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре создана новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Остров Масленицы», сообщает пресс-служба городской администрации. Решение принято на очередном десятом заседании гордумы. Статус особо охраняемой природной территории налагает запрет на все виды деятельности на территории зеленой зоны, включая строительство объектов любого назначения, размещение аттракционов, торговых объектов и пр.

Новая ООПТ расположена на улице Береговой, в пойме реки Кубань, в районе Яблоновского моста. Это полуостров площадью более 4,7 га. На территории обитают уникальные представители флоры и фауны, в том числе 60 видов птиц, семь видов пресмыкающихся, 27 видов млекопитающих, а также растут 79 видов деревьев и кустарников.

Как писал “Ъ-Кубань”, рекреационной зоне «Большой остров» в Краснодаре присвоили статус особо охраняемой территории (ООПТ) местного значения.

Наталья Решетняк