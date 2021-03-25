В Златоусте осудили четырех экс-силовиков, склонявших арестованных к самооговорам

В Челябинской области осудили двух бывших полицейских и двух экс-сотрудников СИЗО, обвиняемых в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовным делам. Всем назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от восьми месяцев до четырех лет с запретом на занятие должностей в правоохранительных органах, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Следствие и суд установили, что в 2017 году для повышения показателей по раскрытию преступлений оперуполномоченный и следователь Новозлатоустовского отдела полиции МВД России, а также заместитель начальника оперативной части и сотрудник СИЗО №4 ГУФСИН России по Челябинской области уговаривали следственно-арестованных признаваться в преступлениях, которых те фактически не совершали. В обмен заключенным предавали продукты питания, сигареты, дрожжи, сим-карты и зарядные устройства для телефонов. В результате трое арестованных взяли на себя 10 краж. Одного из них впоследствии приговорили к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима за две кражи, которые он не совершал.

Преступления выявлены сотрудники регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Они занимались оперативным сопровождением дела.