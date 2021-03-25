На Кубани выявлено 119 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 41699 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 734,7.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 33 человек, в Сочи – 19 новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2255 летальных случаев, 36579 человек выздоровели, из них за последние сутки – 102 человека.

Анна Перова, Краснодар