Губернатор Андрей Травников: «Поправки в бюджет позволят направить дополнительно 390 млн рублей на жилье для детей-сирот»

Андрей Травников положительно оценил изменения в бюджете региона, принятые 25 марта в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

«Поправки, которые мы сегодня принимаем, абсолютно необходимы именно сейчас. Их можно разделить на три блока: первый блок — мы окончательно подводим итоги 2020 года и предусматриваем в 2021 году средства на продолжение работ, завершение переходящих с прошлого года объектов; второй блок — это продолжение борьбы с коронавирусом, в том числе доплаты медикам и соцработникам, которые работают в особых условиях; третий блок самый крупный — это социальный блок, дополнительные средства на решение жилищных проблем детей-сирот, категорий граждан, приравненных к ним, и для многодетных семей. Прибавка значительная — только на детей-сирот мы выделяем дополнительно 390 млн руб. Эту проблему в этом году мы начнем решать опережающими темпами»,— подчеркнул губернатор.

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области „Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов“» представил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Проектом закона доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить почти на 8,2 млрд руб. Таким образом, доходы бюджета Новосибирской области предусмотрены на 2021 год в сумме более 196,1 млрд руб. с темпом роста к 2020 году на уровне 100,7%. Безвозмездные поступления, утвержденные законом о бюджете на 2021 год, запланированы в сумме более 47 млрд руб. Плановые показатели на 2021 год увеличены на 8,4 млрд руб. и превышают 55,5 млрд. Изменение безвозмездных поступлений в областной бюджет связано с субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием; трансфертами на финансовое обеспечение дорожной деятельности, на внедрение интеллектуальных транспортных систем, на возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; безвозмездными поступлениями на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Проектом закона предлагается увеличить расходную часть областного бюджета на 2021 год на 10,2 млрд руб., в том числе на 2 млрд руб. из собственных средств областного бюджета и более чем на 8,1 млрд руб. за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Таким образом, расходы бюджета Новосибирской области 2021 года составляют более 207,4 млрд руб.

Одно из ключевых направлений роста бюджетных расходов — поддержка региональной медицины. В целом по министерству здравоохранения Новосибирской области проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2021 год на сумму более 798 млн руб. Так, увеличены бюджетные ассигнования на переоснащение, дооснащение сосудистых региональных центров и первичных отделений в 2021 году в сумме 40 млн руб. Также увеличены бюджетные ассигнования на организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году в сумме более 160 млн руб.