В Ростовской области выявлено 237 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области зафиксировано 237 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 97. в Батайске выявлено девять случаев, в Каменском районе — восемь, в Таганроге и Шахтах — по семь, в Новочеркасске, Белокалитвинском и Семикаракорском районах — по шесть, в Азовском, Мясниковском, Неклиновском и Тарасовском районах — по пять, в Гуково, Егорлыкском, Зерноградском, Миллеровском, Сальском, Тацинском и Цимлянском районах — по четыре. По три новых случая выявлено в Новошахтинске, Багаевском, Зимовниковском, Кагальницком, Милютинском и Морозовском районах, по два — в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Красносулинском и Чертковском районах, по одному — в Азове, Константиновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Советском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

За минувшие сутки в регионе вылечились 267 человек. Умерли 17 человек.

По состоянию на утро 25 марта количество инфицированных в области превысило 79,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1889. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. За весь период пандемии выздоровели более 71 тыс. человек, умерли 3 464 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева