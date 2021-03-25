Жителя Нижней Туры оштрафовали на 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в комментариях в соцсети

Центральный окружной военный суд оштрафовал на 500 тыс. руб. жителя Нижней Туры (Свердловская область) за публичное оправдание терроризма в интернете (ч.2 ст.205.2 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Следствие установило, что мужчина 1978 года рождения в марте прошлого года разместил с мобильного телефона комментарий под постом в одной из социальных сетей. Согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, комментарий содержал признаки публичного оправдания террористического акта.

Как сообщила пресс-служба управления СКР, следствие провело обыск по месту жительства осужденного. Мужчина не был ранее судим и имел постоянное место работы, где его положительно охарактеризовали. Осужденный полностью признал свою вину.

Нарушение выявили сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Позднее собранные материалы были переданы в региональный Следственный комитет.

Михаил Мананников