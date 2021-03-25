В Петербурге выявили 804 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них в Петербурге — 804. В Ленобласти COVID-19 подтвержден еще у 107 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Только 12,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки летальную коронавирусную статистику в Петербурге пополнили 37 случаев. По данным Смольного, за 24 марта в городе на вирус протестировали 22,5 тыс. человек. Общее число заболевших за период с начала пандемии составило 390,3 тыс.