Экс-вице-президент «Трактора» возглавил наблюдательный совет ХК «Спартак»

Бывший вице-президент челябинского «Трактора» по хоккейным операциям Олег Усачев, покинувший клуб после завершения выступления команды в плей-офф сезона 2020/2021, стал председателем наблюдательного совета московского «Спартака». Как сообщает пресс-служба столичного клуба, решение принято вчера на заседании совета.

Господин Усачев отметил, что перед клубом стоят задачи «по развитию современной спортивной вертикали и улучшению спортивных результатов основной команды», а также продолжения «системной работы по воспитанию резерва».