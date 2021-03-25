Батайский аквапарк на Соленом озере оценен в 40,6 млн рублей

Имущество ООО «АкваИнвестПроект», владеющего аквапарком «ДонПарк» на Соленом озере, оценивается в 40,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В имущественную массу входят права на аренду земельных участков, здания и помещения на территории аквапарка, водные аттракционы, а также товарно-материальные ценности. Аквапарк находится в залоге Московского индустриального банка. Согласно данным ЕФРСБ, сумма требований кредитора к ООО «АкваИнвестПроект» составляет более 887,8 млн руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «АкваИнвестПроект» было учреждено в 2011 году в Батайске. Бенефициаром предприятия является Рустам Межиев. Компания была признана банкротом в феврале 2020 года.

Наталья Шинкарева