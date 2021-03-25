Начальником управления по делам молодежи Краснодара вновь назначен Сергей Фетисов

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Начальником управления по делам молодежи администрации Краснодара повторно назначен Сергей Фетисов. Об этом сообщил вице-мэр кубанской столицы Антон Смертин в своем телеграм-канале. Кандидатуру согласовали депутаты городской думы.

Напомним, Сергей Фетисов был назначен на эту должность в конце октября 2020 года. Однако 30 декабря 2020 года он покинул пост из-за ошибки при подаче документов в отдел кадров администрации. Глава Краснодара Евгений Первышов пояснил, что господин Фетисов должен был при приеме на муниципальную службу выйти из состава учредителей и руководителей всех коммерческих компаний. Он это сделал, но не уведомил в полном объеме все ведомства.

«Сергей Дмитриевич отличный специалист... Рады его возвращению в команду мэрии», - написал господин Смертин.

37-летний Сергей Фетисов известен как президент «Workout Краснодар». Под его руководством также находятся краевое отделение федерального проекта «Зарядка РФ» и благотворительный фонд «Подари Внимание». А до сентября 2020 года являлся депутатом Ахтырского городского поселения (Абинский район), а также председателем комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам местного самоуправления.

Наталья Решетняк