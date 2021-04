Volvo V90 Cross Country и Lexus ES

Volvo V90 Cross Country

Пока мир наблюдал за шведской моделью борьбы с коронавирусом, сами шведы работали над совсем другой моделью. Инженеры Volvo в конце прошлого года обновили V90 Cross Country, еще один свой гибрид внедорожника и седана представительского класса. Рестайлинг коснулся как внешнего вида, так и электронной начинки, в частности — электронного ограничения скорости. Теперь этот автомобиль, как и другие новые машины марки Volvo, нельзя разогнать быстрее 180 км/ч. С одной стороны, компания своими руками создает новый рынок для малого бизнеса, гаражных специалистов по «чипированию» автомобильных компьютеров, с другой — пытается все больше соответствовать идеалам «нулевой смертности» в дорожных авариях.

На смену прежней приборной панели V90 Cross Country во всех комплектациях пришел 12-дюймовый графический дисплей. Также уже начиная c базовой версии автомобиль комплектуется системой распознавания дорожных знаков, самозатемняющимися боковыми зеркалами и электроприводом крышки багажника.

Наконец, теперь машина получила и вариант «спокойного» экстерьера — без единой хромированной накладки и со скрытыми патрубками выхлопных труб. Последнее, кстати, задел на перспективу, когда этот автомобиль будет выпускаться без двигателя внутреннего сгорания.

В целом сама идея превратить седан в универсал и придать ему некие внедорожные качества для Volvo не нова. Аудитория этой марки требует универсальных машин, на которых, как говорится, не стыдно «и в пир, и в мир, и в добрые люди». В свое время модель XC70 Cross Country буквально взорвала рынок, потеснив за счет более привлекательной цены своего немецкого конкурента с четырьмя кольцами.

V90 Cross Country, конечно, не прямой продолжатель линейки XC, место большого внедорожника в модельном ряду Volvo уже много лет занимает XC90, на котором, к слову, традиционно обкатываются все значимые инновации. Наш же автомобиль сохранил больше родовых черт универсала, хотя и прошел подгонку к зимним и проселочным дорогам. Дорожный просвет 204 мм, полный привод и наличие режима off-road — оснащение более чем достаточное даже для классического кроссовера.

Нельзя не отметить и традиционную для этой марки продуманность салона, а точнее — багажника: в заднем сиденье есть и люк для перевозки лыж и прочих длинных предметов, а при складывании спинок образуется идеально ровная площадка почти двухметровой длины. Всю мелочевку, обычно хранящуюся в багажнике, можно убрать под фальшпол.

Буквально в прошлом месяце Volvo объявила об еще одном существенном обновлении бортовой медиасистемы. Компания совместно с Google начала интегрировать в медиасистемы все возможности операционной системы Android (что, впрочем, никак не дискриминирует владельцев телефонов Apple — с ними медиасистема работала и ранее). Главное в этом процессе внедрения — обеспечить управление всеми функциями голосом, не отрывая рук от руля.

Ожидается, что с помощью голосового ассистента Google Assistant водитель сможет регулировать температуру в салоне, менять пункт назначения в навигации, заказывать поиск музыкальных композиций и подкастов, а также отправлять СМС.

Автомобиль поставляется с двумя видами моторов: дизельным мощностью 190 л. с. и бензиновым, «прижатым» специально под российские налоговые правила до 249 л. с.

Цена на автомобиль у дилеров начинается от 4,155 млн рублей.

Lexus ES

Не такой уж и новый седан в этом году получил принципиально новую прошивку. В России начались продажи Lexus ES c установленным комплексом Connected Services: все его основные функции теперь отлеживаются через приложение Lexus Link в смартфоне.

Слияние смартфона и автомобиля — не новый тренд. Еще лет десять назад славное имя той или иной модели ковалось на испытательных стендах инженеров–мотористов и на заводских автодромах, где оттачивались настройки ходовой части. Сейчас же различие комплектаций схожих автомобилей разных производителей определяется объемом электронной начинки и количеством ассистентов, многими из которых обычный водитель воспользуется в лучшем случае пару раз за все время владения машиной. Тем не менее невозможно отрицать удобство большинства новинок и особенно — систем дистанционного контроля автомобиля. Как и обычный бытовой прибор вроде чайника или пылесоса, он откликается на приказы, отправленные с телефона, и охотно докладывает о своем состоянии владельцу, даже если их разделяют сотни километров.

В новой комплектации Lexus ES оснащен точкой доступа Wi-Fi c предоплатой трафика на год вперед, а также годовой подпиской на сервисы Yandex, что позволяет пассажирам смотреть потоковое видео, но только в зонах с устойчивым покрытием связи стандарта LTE сети МТС. Connected Services — это еще и часть охранной системы: функция «Найди мой автомобиль» показывает его местоположение на карте, а также строит до этого места пешеходный маршрут. Плюс приложение хранит всю информацию о поездках и анализирует данные, подсчитывая среднюю скорость, количество ускорений и торможений. Словом, с таким приложением никакое наружное наблюдение не нужно — телефон сам соберет все секреты и упакует в удобно читаемый формат.

Впрочем, описанные выше функции укладываются в возможности продвинутой медиасистемы, реально же интеграция Connected Services в автомобиль гораздо глубже. Эта система информирует владельца (или того, на чьем смартфоне установлено приложение, подключенное к автомобилю) об уровне заряда аккумулятора, что, безусловно, полезно, особенно когда автомобиль долго стоит без дела. На экран выводятся и сигналы предупреждения о неисправностях — те самые Check Engine, которые обычно загораются на приборной доске в самый неподходящий момент. А заодно система отслеживает и хранит в памяти все сервисные операции, которые когда-либо проводились с автомобилем. Наконец, в смартфон поступают сигналы обо всех ударах, которым подвергается автомобиль.

Инженеры Lexus предпочли обновить электронную начинку ES, не трогая ничего другого, как бы намекая на то, что эта модель уже совершенна и не нуждается в принципиальных обновлениях. Такой электронный рестайлинг — не первый опыт компании. В феврале Lexus выпустил седан IS в геймерской версии c гигантским монитором на пассажирском месте и игровым компьютерным блоком в багажнике (впрочем, этот автомобиль существует в единственном экземпляре). А вот серийные седаны ES c Connected Services уже продаются у российских дилеров по цене от 2,73 млн рублей.