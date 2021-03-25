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В Прикамье выявлен 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 121 жителя Пермского края. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Днем ранее было зафиксировано 126 случаев. 

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 25 человек госпитализированы,  96 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 784 человека, из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 50 424 жителей Прикамья, 44 625 человек выздоровели. 

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