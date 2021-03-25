Еще у 331 нижегородца выявили коронавирус

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 331 местного жителя. Общее число случаев заражения в регионе превысило 105,6 тыс., сообщили в оперштабе РФ.

За время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 99,3 тыс. нижегородцев (в том числе за последние сутки — 381 пациент), скончались 2,78 тыс. (из них 11 за последние сутки). Сейчас лечение получают более 3,5 тыс. пациентов.

Всего в России к 25 марта выявили более 4,49 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4,1 млн пациентов, 96,6 тыс. скончались.

Анастасия Еремина