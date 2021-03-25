На Ямале еще 24 человека заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. По данным центра, Ямал относится к регионам с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки — 0, 06%. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 37 850 жителей округа. Из них более 36,3 тыс. человек выздоровели, 406 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 221 случай COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 492 692 россиянина. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 96 612 пациентов скончались.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител.

Михаил Мананников