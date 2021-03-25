В Тюменской области зарегистрировали 68 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 68 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 235 случаев заболевания. Более 31,1 тыс. жителей области уже выздоровели, 358 человек скончались. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Тюменской области продлен до 28 марта.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 221 случай COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 492 692 россиянина. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 96 612 пациентов скончались.

Михаил Мананников