Андрей Назаров: Объединенный вуз Башкирии нужен для привлечения иностранных студентов

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сегодня на пленарном заседании Курултая сообщил, что объединенный вуз в республике нужен для привлечения в регион иностранных студентов. Ранее власти региона заявили о планах объединить Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет.

По словам Андрея Назарова, научно-образовательный центр формируется как учебное заведение мирового уровня. Он отметил, что из Китая ежегодно выезжают учиться в зарубежные вузы 9 млн абитуриентов, из них в Россию приезжают всего 20 тыс. человек. «Даже для китайцев по какой-то причине престижность российского образования не является настолько высокой, чтобы каждый десятый хотя бы выбрал Российскую Федерацию», – констатировал Андрей Назаров.

Премьер подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддержал проект создания объединенного вуза. «Уверен, что наши последователи будут гордиться нашими решениями в этом направлении», – заявил господин Назаров.

Влада Шипилова