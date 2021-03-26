Экспресс-лизинг: 200 млн по трем документам! Весь СПЕКТР транспорта и спецтехники теперь в «Сименс Финанс».

ЛК «Сименс Финанс» за 20 лет работы на рынке зарекомендовала себя как эксперт в сфере лизинга оборудования. Однако новое предложение компании по лизингу транспорта и спецтехники «СПЕКТР» заинтересует также предприятия логистической отрасли, строительства и грузоперевозок.



В рамках программы клиенты компании смогут получить экспресс-финансирование транспорта или спецтехники по сниженным ставкам при минимальном авансовом платеже. Для подачи заявки на лизинг предприятию потребуется всего три документа, кроме того, оформление сделки возможно осуществить дистанционно через систему электронного документооборота (ЭДО).

Иван Гришин, директор ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“» уже успел воспользоваться преимуществами программы «СПЕКТР»:

«В январе 2021 года в целях расширения автопарка компании мы решили приобрести 10 новых седельных тягачей. За финансированием обратились в лизинговую компанию „Сименс Финанс“, где нам предложили самые подходящие условия: низкие ставки и минимальный аванс. Мы были приятно удивлены скоростью рассмотрения заявки, весь процесс занял всего несколько дней. Менеджеры компании оказали нам полную юридическую и техническую поддержку, а удаленное оформление значительно сэкономило время и ресурсы».

Чтобы получить индивидуальный расчет на лизинг транспорта или спецтехники по программе «СПЕКТР» оставьте заявку на сайте компании или обратитесь в любой из 24 офисов.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Нижнем Новгороде:

ДЦ «Бугров Бизнес Парк» (Мотальный переулок, 8), офис В223

тел.: (831) 467-80-39

nina.nichepurenko@siemens.com

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