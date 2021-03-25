Председателем комитета по финансам парламента Республики Алтай стала депутат от «Единой России»

Комитет по экономической, финансовой и налоговой политике Госсобрания Республики Алтай возглавила член фракции «Единой России» 36-летняя Радмила Пекпеева. За ее кандидатуру проголосовали 25 из 40 присутствующих.

Также на должность претендовал независимый депутат Асет Заргумаров, занимающий должность заместителя председателя указанного комитета. Его поддержали 13 парламентариев. Два бюллетеня признали недействительными.

Пост главы комитета стал вакантным после того, как на должность спикера Госсобрания переизбрался его руководитель, единоросс Артур Кохоев, который был единственным кандидатом на пост председателя парламента.Тогда он заручился поддержкой подавляющего большинства депутатов. Более двух месяцев назад скончался спикер парламента Владимир Тюлентин.

Госпожа Пекпеева окончила Новосибирский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Впервые избралась в парламент в 2019 году. В действующем созыве входит в финансовый и законодательный комитеты.

Юлия Сасевич