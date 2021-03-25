СМИ: задержана сотрудница петербургского Госстройнадзора

По делу о взятке задержана сотрудница петербургского Госстройнадора, сообщает «Фонтанка.ру». Накануне в сотрудники Следственного комитета и экономической полиции провели обыски по делу о взяточничестве. Интернет – газета сообщает, что задержание проводилось в рамках расследования дела бывшего чиновника Госстройнадзора Петербурга Виталия Пономарева. По данным следствия, он, совместно с коллегой, получил 300 тыс. рублей за подписание акта проверки объекта в Шушарах. Пономарев находится в СИЗО по делу о взятке по другому эпизоду. Сотрудница управления отпущена под подписку.

Телеканал «78» со ссылкой на собственный источник уточняет, что по подозрению во взяточничестве задержали двух человек, один из них отпущен под подписку. Взятка передавалась во время приемки строительства нежилого здания на улице Ленина, 4. Под арест отпавлен генеральный директор компании «Петро Девелопмент Групп».