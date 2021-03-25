Гибель озимых в Нижегородской области прогнозируется на уровне 5%

В Нижегородской области под урожай 2021 года было посеяно 218,1 тыс. га озимых культур. Гибель посевов этой весной прогнозируется на уровне 5% (около 10,9 тыс. га), сообщил “Ъ-Приволжье” глава регионального минсельхоза Николай Денисов. По его словам, запасов семенного фонда хватит на то, чтобы оперативно пересеять погибшие озимые.

В региональном минсельхозе сообщили, что в этом году застраховали 44,1 тыс. га озимых культур (год назад — 26 тыс. га). В случае гибели посевов из будут пересеивать яровыми зерновыми культурами. Для этого в страховом фонде подготовлено 9,7 тыс. т семян, что позволит пересеять порядка 44 т. га озимых.

«Весна — сложное время для озимых. Если снег будет лежать долго, они могут выпреть. Если он сойдет быстро, они могут вымерзнуть при минусовых температурах по ночам. Мы надеемся, что гибель будет небольшой»,— рассказал Николай Денисов.

Андрей Репин