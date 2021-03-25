Белгородский ЖБК-1 предложил вовлечь средства граждан в строительство через ЖНК

В случае поддержки жилищно-накопительных кооперативов (ЖНК) в регионах и на государственном уровне, удалось бы вовлечь в строительную отрасль в год 10% накоплений населения (около 6 трлн руб.). Об этом в ходе VI Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства в рамках Российской строительной недели заявил председатель совета директоров белгородского АО «ЖБК-1» Юрий Селиванов, сообщила пресс-служба компании.

Глава ЖБК-1 предложил для развития накопительных кооперативов субсидировать пайщиков на 15-25% вместо субсидирования денег банкам на ипотеку. «Субсидии вернулись бы уже в первом полугодии многократно в виде налогов со строительного комплекса и налогов смежных 8-10 отраслей, которые оживут и не потребуют денег на реанимацию, т.к. загружены сегодня всего на 50-60% мощностей и влачат жалкое существование из-за недогруза», - пояснил Юрий Селиванов.

За почти 12 лет в ЖНК белгородского застройщика вступило около 8 тыс. человек. Привлечено более 6 млрд руб. Приобретено и заселено более 2 тыс. квартир, прокомментировали в компании.

Отметим, что в воронежский жилищно-накопительный кооператив (ЖНК) «Доступное жилье», созданный воронежским АО «Домостроительный комбинат», был ликвидирован в 2016 году в связи с недостаточной численностью.

Ирина Лобанова