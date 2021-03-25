Большая десятилетка

По нацпроекту «Жилье и городская среда» Пермский край за 2021–2030 годы должен ввести в строй почти 15 млн кв. м жилья. Годовые объемы ввода жилья с 1 млн кв. м надо увеличить до 1,6 млн кв. м. Для достижения заданных показателей строительство должно вестись не только в краевом центре, но и в других территориях Прикамья. Целевые показатели ввода распределены между муниципалитетами с учетом их потребностей. Кроме того, формируется список перспективных для освоения территорий, в него вошли четыре крупных участка в Перми общей площадью 132 га. Эксперты положительно оценивают подготовленные заделы на застройку в ближайшие годы.

Члены заседания краевого правительства 10 марта обсудили итоги жилищного строительства в Пермском крае за 2020 год. Губернатор Дмитрий Махонин заявил, что по федеральному нацпроекту «Жилье и городская среда» регион к 2030 году должен будет вводить более 1,6 млн кв. м жилья ежегодно, а в 2021–2030 годах в Прикамье должно быть возведено 14,9 млн кв. м жилья.

В последние пять лет в регионе ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. Например, в 2018 году объем ввода составил 1,08 млн кв. м, в 2019-м – 1,173 млн кв. м, в 2020 году – 1,19 млн кв. м. В минувшем году край почти на 11% превысил целевые показатели нацпроекта. По словам главы краевого минстроя Андрея Колмогорова, выполнить планы по сдаче жилья региону помогли и меры поддержки отрасли, введенные во время пандемии коронавируса. Напомним, что в 2020 году Пермский край стал одним из регионов, где девелоперы продолжали работу во время самоизоляции по COVID-19. Минстрой края разработал порядок работы строительных организаций, предполагающий в том числе соблюдение противоэпидемиологических мероприятий.

По словам Дмитрия Махонина, строить новое жилье нужно не только в краевой столице, но и в других территориях Прикамья. Для решения этой задачи минстрой уже провел подготовительную работу. Кроме того, необходимо учитывать мнение жителей при создании комфортной городской среды. Профильным министерствам губернатор поручил ускорить работу по наполнению регионального банка земли, кардинально поменять взаимодействие с девелоперами по предоставлению участков, чтобы застройщики могли получать земли в максимально короткий срок. Предполагается, что эти механизмы поможет наладить градостроительный совет Пермского края, который спустя семь лет возобновил свою работу.

«Строительство и ввод нового жилья должны идти совместно с решением масштабных задач по предоставлению жилья детям-сиротам, молодым семьям, расселению «аварийки». До 2025 года нам предстоит расселить более 440 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В новые дома смогут переехать около 27 тыс. жителей края», – обратил внимание глава Прикамья.

Министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров рассказал, что по итогам 2020 года лидерами по объемам сдачи жилья в регионе стали Пермь, Пермский район, Березники и другие территории – всего 28 муниципалитетов выполнили планы по вводу на 100% и более. Восемь муниципалитетов обеспечили ввод жилья на уровне 80–100%, в десяти территориях планы выполнены менее чем на 80%. Крупнейшие девелоперы края (15 компаний) ввели в эксплуатацию 525 тыс. кв. м многоквартирного жилья – это 86% от всего годового объема (605,27 тыс. кв. м).

В этом году в соответствии с целевыми показателями нацпроекта в регионе надо ввести в эксплуатацию 1,29 млн кв. м жилья, а за 2021–2030 годы – 14,9 млн кв. м. Основными точками роста являются 15 муниципалитетов, которые обеспечат 87,2% от девятилетнего плана по вводу жилья – это Пермь, Пермский район, городской округ Березники, Чернушинский, Соликамский, Лысьвенский, Добрянский, Краснокамский, Осинский городские округа, Кудымкарский муниципальный район и другие. Например, в Перми за девять лет будет построено 7,77 млн кв. м жилья, в Пермском районе – 2,06 млн кв. м, в Березниках – 569 тыс. кв. м, в Чернушинском городском округе – 397 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин поставил перед муниципалитетами задачу формировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой, для жилищного строительства. Перспективные локации под застройку определены в Перми: это территория торговых рядов «Гача» (вблизи Центрального рынка), бывший промузел «Рязанский», территория в микрорайоне ДКЖ, а также площадка бывшего завода им. Дзержинского. Общая площадь четырех участков составляет 132 га. Сейчас правительством Пермского края и администрацией Перми рассматриваются возможности освоения этих локаций, в том числе принимаются предложения от застройщиков.

Стимулирует развитие жилищного строительства и повышение объемов выдачи ипотеки в Прикамье. Андрей Колмогоров заметил, что, по итогам года, в регионе выдали на 26% ипотечных кредитов больше, чем в среднем по России. Так, жители Пермского края заключили более 38 тыс. ипотечных договоров на сумму свыше 73 млрд руб., что в полтора раза больше, чем в 2019 году. Льготные ипотечные кредиты под 6,5% в регионе начали выдавать в середине года: за год в Прикамье заключили около 7 тыс. таких кредитных договоров на 15 млрд руб. Из всего объема выданной ипотеки около 25 млрд руб. было направлено на приобретение жилья в новостройках. Еще 646 кредитных договоров заключили на покупку жилья по программе «Сельская ипотека» под 2,1%.

Гендиректор «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин считает планы по увеличению объемов строительства в регионе амбициозными. «Требуется не только наличие подготовленных земельных участков, девелоперов с высокой активностью, но и необходимый объем платежеспособного спроса. Если сейчас в крае реализуется примерно 400 тыс. кв. м многоквартирного жилья ежегодно, то для увеличения объема в два раза нужно будет постараться, чтобы его продать», – заметил господин Скрипкин. Кроме того, в отрасли может возникнуть дефицит ресурсов. Если сейчас рынок стройматериалов, комплектующих и рабочей силы ориентирован на 400 тыс. кв. м многоквартирного жилья в год, то ему нужно будет перестроиться, чтобы увеличить производительность в два раза, полагает собеседник.

Перспективные площадки под застройку в Перми, названные минстроем, гендиректор пермского филиала «Девелопмент-Юг» посчитал привлекательными. По мнению Алексея Скрипкина, на этих территориях можно возвести дома преимущественно комфорт-класса. При этом важно синхронизировать жилую застройку с появлением на этих площадках объектов инфраструктуры: новых школ, больниц, культурных учреждений, дорог и прочего.

Гендиректор «КОРТРОС-Пермь», председатель комитета по строительству Пермской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Анатолий Маховиков сообщил, что девелоперы планируют обсудить перспективные площадки вместе с мэрией города. Обсуждение состоится на заседании комитета в Пермской ТПП. Представителям отрасли презентуют бывшие промзоны, которые могут быть застроены, а также земли, освобождаемые после расселения аварийного жилья, и свободные площадки. По словам господина Маховикова, перспективные территории могут быть вовлечены в оборот с помощью торгов, если они в муниципальной собственности, либо с помощью программы по комплексному развитию территорий, если это застроенные площадки, или в результате переговоров с владельцами, если земли находятся в частной собственности.

«Это хороший задел земель на ближайшие три года, – охарактеризовал гендиректор «КОРТРОС-Пермь» перспективные территории, озвученные минстроем. – Мы должны строить более 1 млн кв. м в год, поэтому надо и дальше продолжать работать над тем, чтобы увеличивать темпы жилищного строительства».