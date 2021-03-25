Москвич и четверо жителей Астраханской области подозреваются в сбыте фальшивых денег

В Икрянинском районе Астраханской области следственное управление МВД возбудило уголовные дела в отношении четырех жителей региона и жителя Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ).

Как сообщили в региональном УМВД, в одном из сетевых супермаркетов Кировского района Астрахани и продуктовом магазине, расположенном в поселке Ильинка, покупатели расплатились за товары фальшивыми деньгами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников. У них было изъято три фальшивые купюры номиналом 5 тыс. руб.

В ведомстве отметили, трое из подозреваемых имеют судимости за кражи, убийство, незаконный оборот оружия, умышленное уничтожение чужого имущества, неуплату алиментов и угрозу убийством. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Мария Шахрай