В Ярославской области 24 апреля пройдет субботник

Ярославская область примет участие во всероссийском субботнике, сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. Субботник назначен на 24 апреля. В сообщении отмечается, что в регионе он пройдет перед началом онлайн-голосования за объекты нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Решаем вместе» на 2022 год. В департаменте уточнили, что голосование за объекты 2022 года продлится с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе https://76.gorodsreda.ru/.

По словам и. о. директора департамента Марии Сачковой, во время субботника будет наведен порядок, в том числе, и на тех территориях, где ранее выполнялось благоустройство либо были запланированы работы по благоустройству.

«Когда люди вместе делают общее дело – благоустраивают свои дворы, парки, скверы, то они в дальнейшем более бережно относятся к этим территориям и работам, проведенным на них»,— отметила госпожа Сачкова.

Она уточнила, что в 2021 году работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланированы на 147 объектах.

Дарья Сабаева