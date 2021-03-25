Челябинские депутаты одобрили передачу 25 медучреждений минздраву области

Комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу гордумы Челябинска одобрила передачу 25 муниципальных медицинских учреждений в ведение регионального правительства. Это связано с прекращением срока исполнения полномочий по организации медпомощи, ранее переданных Челябинской областью органам местного самоуправления, сообщает пресс-служба гордумы.

Перед передачей больниц была проведена инвентаризация имущественных комплексов. Подготовлен проект решения с перечнем объектов недвижимости. Полномочия по оказанию медпомощи челябинцам переходят в ведение министерства здравоохранения области. Окончательное решение о передачи всех 25 учреждений здравоохранения города на баланс области примут на заседании челябинской думы 30 марта.