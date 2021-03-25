Объем строительства в Ростовской области увеличился в 1,7 раза

За первые два месяца 2021 года объем строительства в Ростовской области вырос в 1,7 раза, что в 1,7 раз больше прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

По данным территориального органа статистики, предприятия строительного сектора в январе—феврале 2021 года выполнили объем подрядных работ на сумму 1,7 млрд руб. Объемы работ по строительству дорог, мостов, коммуникаций для водоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения выросли в 2,8 раза. «Одновременно объемы по возведению зданий возросли на 27% и специализированных строительных работ — почти на 9%»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева