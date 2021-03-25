«Фармасинтез» и Сбербанк провели совместный пресс-тур

Во главе с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским и заместителем управляющего Иркутским отделением ПАО «Сбербанк» Дмитрием Лясковским журналисты региональных СМИ посетили завод компании в Иркутске.

Во время пресс-тура журналистам продемонстрировали новый крупнотоннажный цех для производства твердых и стерильных форм лекарственных препаратов, открытие которого состоялось в январе этого года.

Производственные мощности цеха позволяют выпускать ежегодно более 4 млрд таблеток и 18 млн флаконов, из которых более 13 млн — это растворы, концентраты и эмульсии; 5 млн лиофилизатов для приготовления растворов для инфузий.

В рамках мероприятия был проведен пресс-подход, на котором руководители компаний ответили на интересующие СМИ вопросы о сотрудничестве, бизнес-задачах и совместных проектах.

В своем обращении к журналистам Евгений Орачевский отметил, что «Фармасинтез» и Сбербанк связывают долгие годы партнерства:

«Уже более 15 лет банк оказывает финансовую поддержку нашей компании. А в октябре прошлого года Сбер и “Фармасинтез” заключили cоглашение о сотрудничестве, направленное на развитие фармацевтической отрасли в Российской Федерации в соответствии со cтратегией развития “Фарма-2030”. Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов “Фармасинтеза”, цифровизацию и оптимизацию производства, а также внедрение новых технологий».

Пресс-тур на производственную площадку АО «Фармасинтез» состоялся в рамках пресс-конференции председателя Байкальского банка Сбербанка А. Абрамкина. Мероприятие было посвящено так называемому зеленому финансированию банка, направленному на поддержку ответственного бизнеса. Как сообщил Александр Абрамкин:

«Сбер сегодня во всех векторах своей работы придерживается принципов ESG-стратегии, которая направлена на ответственное отношение к окружающей среде, в том числе и к здоровью населения. Вот почему нам важно поддерживать предприятия, создающие уникальные продукты,— и для экологии регионов, и для защиты населения. Сотрудничество с “Фармасинтезом” полностью отвечает такой цели. И мы рады видеть, как успешно идет развитие производства у нашего партнера. Приятно, что и Сбер участвует в этом организационном процессе, помогая предприятию банковскими ресурсами и ресурсами экосистемы Сбера».

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