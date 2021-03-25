На Кубани перед судом предстанут 24 подозреваемых в мошенничестве с автостраховками на 10 млн рублей

В Ленинский районный суд переданы материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 30; ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество и мошенничество в сфере страхования, совершенные организованной группой» в отношении 24 фигурантов, семеро из которых квалифицируются как организаторы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Каждый из подозреваемых обвиняется в совершении от одного до 17 преступлений. Согласно материалам дела, с января 2017 по март 2018 года на территории Краснодарского края действовала организованная группа, которая занималась обманом страховых компаний, инсценируя дорожные происшествия с участием автомобилей, в том числе, представительского класса. Создал группу из семи постоянных участников 28-летний житель Выселковского района, злоумышленники действовали как территории района, так и в Краснодаре и Кореновске. За весь период было фальсифицировано 22 ДТП с привлечением соучастников. За каждое ДТП группа получала от семи страховых компаний от 20 тыс. до 900 тыс. руб., общая сумма ущерба превысила 10 млн руб. За наиболее тяжкое преступление по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн руб.

Ольга Логинова