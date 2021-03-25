В Краснодарском крае будут судить группу автостраховых мошенников

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении группы злоумышленников, обвиняемых в незаконном получении выплат по страховке автомобилей, сообщило надзорное ведомство. Ущерб, нанесенный семи страховым компаниям, оценивается в 10 млн руб.

По данным прокуратуры, в состав группы, входят 24 человека, фамилии которых не называются. По данным сайта Ленинского районного суда Краснодара, наиболее тяжкие обвинения в группе предъявлены Герасиму Булудову (организатор преступления и 17 эпизодов мошенничества). По версии следствия, с января 2017 по март 2018 года 28-летний житель Выселковского района создал организованную группу, занимавшуюся хищениями денег у страховых компаний путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей различных марок, в том числе представительского класса. Злоумышленники оформляли фиктивные документы о наступлении страховых случаев, за каждое из инсценированных ДТП группа получала денежное вознаграждение от 20 тыс. руб. до 900 тыс. руб.

В ходе следствия обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, запрета определенных действий и подписки о невыезде, сообщили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар