«Русатом Хэлскеа» получит в Уфе участок для создания центра радионуклеидной терапии

Московскому АО «Русатом Хэлскеа» (входит в «Росатом») предоставят в аренду без торгов участок площадью 1 га в Уфе для создания и эксплуатации центра радионуклеидной терапии, следует из распоряжения главы Башкирии от 23 марта, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

По данным публичной кадастровой карты, участок расположен на улице Блюхера в Орджоникидзевском районе Уфы с разрешенным использованием «для размещения объектов здравоохранения».

АО «Русатом Хэлскеа», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2017 года. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредитель компании — АО «Атомэнергопром». Уставный капитал — 480 млн руб. В 2019 году выручка предприятия составила 541,89 млн руб., убыток — 340,07 млн руб.

Майя Иванова