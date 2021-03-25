Станислав Набоко назначен генеральным директором «Росдорнии»

Генеральным директором ФАУ «Росдорнии» назначен бывший первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко, сообщила пресс-служба Росдорнии со ссылкой на приказ Минтранса от 17 марта 2021 года. В Курской области господин Набоко работал с начала 2019 года, чиновник координировал деятельность шести профильных комитетов и двух управлений в обладминистрации.

До назначения в Курскую область, Станислав Набоко продолжительное время работал на руководящих должностях в нескольких коммерческих компаниях и государственных ведомствах Алтайского края.

Станислав Набоко жил и учился на Алтае, кандидат экономических наук. С 2006 по 2013 года занимал должность генерального директора ОАО «СК Алтайкрайэнерго». В 2011-м был избран депутатом Алтайского краевого заксобрания, руководил региональной общественной приемной «Единой России». В январе 2014-го назначен на пост начальника краевого главного управления строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства, который покинул «по собственному желанию» в октябре 2016 года. Тогда местные СМИ предполагали, что господин Набоко переходит на работу в новосибирскую инспекцию Гостехнадзора.

По данным Kartoteka.ru, Станислав Набоко имеет доли в пяти краевых ООО. В частности, у него 30% в компании «Духовное», которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров; 30% в «Троицком карьере» (за 2017 год его выручка составила 122,1 млн руб., прибыль — 26,3 млн руб.); 30% в «Малетинском каменном карьере» (126,8 млн руб. и 10,5 млн руб. соответственно); 24% в «Алтайречфлоте и 50% в занимающемся недвижимостью «Биотек-ланч» (10,6 млн руб. и 5,5 млн руб.).

О том, как зарабатывал Станислав Набоко в Алтайском крае, читайте в материале “Ъ-Новосибирск” «Начальник управления обошел губернатора».

Ирина Лобанова