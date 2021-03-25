И. о. главного врача краевой больницы имени Вагнера в Березниках стал ее руководителем

Исполняющий обязанности главного врача краевой больницы им. Вагнера в Березниках Руслан Кулаков стал полноценным руководителем медицинского учреждения. Приказ о его назначении подписан в краевом минздраве.

Руслан Кулаков руководил медицинским учреждением в статусе и. о. с начала марта 2021 года, после увольнения прежнего главного врача Романа Конева. Ранее господин Кулаков занимал должность заместителя главного врача по хирургии.

Напомним, в 2019 году Александровская центральная городская больница была объединена с краевой больницей имени Вагнера в Березниках. Единое медицинское учреждение возглавил Роман Конев, до этого руководивший Добрянской центральной районной больницей. Ранее пермские СМИ сообщали, что врачи медучреждений, которые входят в больницу имени Вагнера, массово увольняются из-за политики управления руководителя.

В начале декабря 2020 года жители Березников написали петицию с требованием отстранить господина Конева от должности. После этого краевой минздрав провел проверку в больницах, в ходе которой было установлено, что главный врач не смог наладить отношения с персоналом и в результате между ним и сотрудниками возник личностный конфликт.