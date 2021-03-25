В Пензенской области капитально отремонтируют 30 школ в 2021 году

В Пензенской области планируется провести до начала учебного года капитальный ремонт 30 школ и одного детского сада, а также 13 спортзалов в образовательных учреждениях районных поселков и малых городов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На проведение ремонтных работ в детском саду №1 рабочего поселка Тамала из регионального бюджета выделили 8,64 млн руб. Также в рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом выделили боле 27 млн руб., которые направят на ремонт спортзалов.

Мария Шахрай