Волгоградскому главе СНТ грозит до четырех лет колонии за незаконную продажу земли

В Волгоградской области следственное управление МВД окончило расследование уголовного дела в отношении 64-летнего председателя правления садоводческого товарищества, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

Следствием установлено, что в 2018 году глава одного из садоводческих товариществ якобы незаконно осуществил отчуждение и продажу участков земли общего пользования, принадлежащих всем членам СНТ, а также земли, являющейся собственностью Ерзовского поселения Городищенского района области.

Мужчина вину не признал. Уголовное дело направили в Городищенский районный суд области. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Мария Шахрай