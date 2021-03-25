Пермский политех выиграл конкурс на проектирование корпуса больницы в Октябрьском

Победителем конкурса на проектирование нового корпуса Октябрьской районной больницы признано ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ). Об этом сообщает краевой минстрой.

При максимальной цене контракта в 15,7 млн руб. университет оценил свою работу в 11,7 млн руб. Площадь объекта составит 5,6 тыс. кв. м. Новый корпус будет рассчитан на 74 койко-места. В проекте должны быть предусмотрены три операционные, родовой бокс, эндоскопический кабинет и другое. Проектная документация должна быть готова к 2022 году.