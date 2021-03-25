Аман Тулеев: причиной пожара в «Зимней вишне» мог быть поджог

Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев не исключает, что причиной пожара в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» мог быть поджог. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, отметив, что доказательств у него нет.

«По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание? Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, внутрь здания, тем самым еще больше раздувая пламя. Следственные органы дадут ответы»,— написал господин Тулеев. Он уточнил, что в пожаре погибла его племянница в возрасте 11 лет. Девочка вместе с одноклассниками в этот день пошла в кинотеатр в ТЦ.

Пожар в ТЦ в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В настоящее время идут три судебных процесса. К суду привлечены 15 человек. Среди них — двое пожарных, их руководители из областного управления МЧС, представители «Зимней вишни» и компании-собственника ТРЦ, экс-чиновница Госстройнадзора, ее сын, директор ООО «ИСК "Ресурс"».

Екатерина Лукашевич