В Татарстане число безработных снизилось до 27 тысяч человек

В настоящее время в Татарстане насчитывается 27,3 тыс. официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан, что на 1,1 тыс. человек меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении Минтруда региона.

Отмечается, что уровень безработицы в республике составляет 1,35. За минувшую неделю работодатели Татарстана предложили 2,6 тыс. вакантных рабочих мест. Общее число вакансий в регионе составляет 48,1 тыс. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,57 человека на одно вакантное место.

"Ъ-Казань"