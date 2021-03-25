ГК «Ростов-Дон» обыграл ижевский «Университет» в гостевом матче

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 24 марта выиграл в матче с ижевской командой «Университет» в предпоследнем туре Суперлиги Париматч 2020/21 со счетом 46:32. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уже с начала матча ростовская команда начала вести в счете: к пятой минуте он был 4:1. «Университет» постепенно сокращал отставание, однако «Ростов-Дон» уверенно вел. К концу первого тайма счет составлял 24:14 в пользу ростовчанок.

Во втором тайме «Ростов-Дон» удерживал преимущество в 10 мячей, а за 15 минут до конца матча вел 35:25. Во время матча Борщенко, Собкало и Смирнова забили по шесть мячей. Встреча закончилась со счетом 46:32 в пользу ростовчанок.

Наталья Шинкарева