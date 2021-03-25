Дефицит чипов подогревает цены на машины

Из-за дефицита микросхем новые автомобили в России могут еще сильнее подорожать. Дилеры, опрошенные “Ъ FM”, говорят, что уже сейчас компании сталкиваются с задержками поставок машин в автосалоны. И в ближайшее время ситуация может ухудшиться. Все из-за того, что крупнейшие производители вынуждены приостанавливать конвейеры — им не хватает автомобильных чипов. По оценкам Bloomberg, мировая автоотрасль может лишиться более $60 млрд. Как это скажется на покупателях? Разбирался Владислав Викторов.

О нехватке чипов российские поставщики автоэлектроники сообщили в начале марта. Как писал тогда “Ъ”, некоторые компании столкнулись с тем, что срок поставок увеличился до шести месяцев против трех. А в некоммерческом партнерстве ГЛОНСС рассказывали изданию, что трудности начались еще в ноябре. Все дело в пандемии — весной мировые автопроизводители вынуждены были отменить заказы микросхем из-за сокращения производства. А когда ситуация с коронавирусом начала выправляться, то выяснилось, что заводы не могут быстро удовлетворить возникший спрос, потому что цикл создания чипа достигает полугода.

А на днях на заводе крупнейшего поставщика автомобильных микросхем Renesas Electronics произошел пожар, что усугубило положение. И очевидно, все это не могло обойти Россию стороной, говорит руководитель проекта 110km.ru Денис Смольянов: «Если не хватает какой-то одной детали, пускай даже самой маленькой, ты не можешь сделать автомобиль, он в принципе считается несделанным. Мы в стране не сможем наладить производство: не надо думать, что мы быстренько возьмем и заменим эту продукцию на нашу, здесь мы максимально встроены в мировую экономику».

Из-за пандемии на российском авторынке уже и так возник дефицит новых машин. По оценкам участников, в конце прошлого года производители сократили поставки автомобилей на 20-30%. Предполагалось, что трудности сохранятся как минимум до весны. Но на фоне еще и дефицита микросхем ситуация сложилась катастрофическая. Как говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов, клиентов приходится предупреждать, что машина может прийти с задержкой.

А в преддверии сезона повышенного спроса это становится серьезной проблемой. «Мы прямо сейчас получаем сообщения об отмене, переносе срока производства, поставок.

Мы подходим к сезону и реально понимаем, что с поставками автомобилей нас ожидают проблемы.

Конечно, многие клиенты могут не получить то, на что они рассчитывали. У нас в принципе ограниченное торговое предложение, автомобили находятся на складах. До тех пор, пока мы не справимся с поставкой чипов, глобально мы ничего изменить не сможем»,— говорит Попов.

Собеседники “Ъ FM” в компании «АвтоСпецЦентр» также подтверждают наличие проблемы. По их словам, задерживаются поставки, прежде всего, автомобилей немецких и японских брендов. На фоне нехватки электроники растут и цены на нее, и производители вынуждены долго согласовывать прайс-листы с дистрибьюторами. Есть проблемы и с корейскими автомобилями, но это связано с нехваткой судов из-за коронавируса: когда один из членов экипажа заболевает, то весь корабль отправляют на санобработку. В итоге растет и цена на железнодорожные перевозки.

Все это неизбежно приведет к тому, что новые машины в стране начнут дорожать, уверен главный редактор журнала «Автопанорама» Андрей Безверхов: «Это отразится на ценообразовании самих автопроизводителей, хотя они понимают, что, сильно задирая и без того растущие за счет курсов валют цены, рубят сук, на котором сидят. А вот дилеры зачастую просто пользуются моментом, чтобы залатать финансовые прорехи. Практически все дилеры, начиная с конца лета, злоупотребляют ситуацией с дефицитом автомобилей, накручивают цены».

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При этом автодилеры пока не говорят о повышении цен на машины, как минимум потому что этот вопрос регулируют сами производители, которые пока держат планку. Но вот на что покупатели точно могут не рассчитывать в ближайшее время, так это на скидки или на различные спецпредложения.

Владимир Расулов