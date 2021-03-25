Сборная России обыграла в гостевом матче команду Мальты со счетом 3:1. Это была первая отборочная встреча чемпионата мира, после которой Россия возглавила группу H. Мячи в составе российской команды забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

В матчах против «футбольных карликов», к которым, конечно же, относится Мальта, мы обычно ждем от сборной России уверенной игры и побед, чтобы после не оставалось вопросов. В этот раз порой казалось, что на поле равные соперники. Сборная Мальты играла смело и создавала опасные моменты у ворот голкипера российской команды Антона Шунина. Более того, при счете 2:0 в пользу сборной России Мальта забила, заставив наших болельщиков если не понервничать, то серьезно удивится: «Вот это Джозеф Мбонг пробил, так пробил! Лучшая попытка в матче, которая приводит к тому, что Мальта забивает на 56 минуте».

Да, в конце Александр Соболев забил третий гол, но если смотреть правде в глаза, то два из трех мячей нашей сборной были забиты после ошибок вратаря Мальты. При этом футболисты из этой страны били по воротам чаще, чем российские игроки, о чем говорила финальная статистка. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов остался недоволен игрой своих подопечных: «В целом, естественно, результатом радует, потому что мы начали с победы, у нас три очка. Но качеством игры я не до конца доволен.

Есть объективные причины: после 2:0 ребята немножко расслабились. Головин, Грачев, Кудряшов и Жиров не проходили тактических тренировок, и в каких-то моментах это сказалось».

Но если болельщики порой критиковали сборную, то эксперты, которые смотрели матч, без лишних эмоций считают, что каких-то глобальных проблем пока нет. В этом уверен Андрей Аршавин, который сам провел не один матч за сборную: «Российская команда очень спокойно обыграла Мальту, не затратив много сил. Я думал, гол, который они пропустили, взбудоражит игроков, заставит их идти вперед. Но наша сборная не почувствовала опасности и просто доиграла матч в том же ключе, в котором начала».

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Следующим соперником российской сборной будет команда Словении, которая, кстати, обыграла одного из лидеров нашей отборочной группы — Хорватию — со счетом 1:0. Так что если 27 марта в Сочи российская сборная будет играть против Словении так же, как против Мальты, все может закончиться печально.