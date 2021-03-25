На Кубани прививки от коронавируса сделали почти 175 тыс. человек

В Краснодарском крае вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 174,9 тыс. человек, в том числе за последние сутки – 3,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации края.

Пункты вакцинации работают на базе поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и центров медицинской профилактики. Вакцинацию делают в два этапа с промежутком в 21 день. Прививочная кампания от COVID-19 на Кубани стартовала в сентябре 2020 года, масштабная вакцинация началась в декабре. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

Анна Перова, Краснодар