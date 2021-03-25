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Росприроднадзор оштрафовал аэропорт Перми за загрязнение реки

Пермский аэропорт оштрафовали за сброс сточных вод в реку. Об этом сообщает Пермская транспортная прокуратура.

Ранее надзорным органом было установлено, что технические службы аэропорта незаконно сбрасывали сточные воды в реку Нижняя Мулянка, которая является притоком Воткинского водохранилища на реке Кама.

По постановлениям прокуратуры Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора АО «Международный аэропорт «Пермь» и технический директор привлечены к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Юридическое лицо и директор оштрафованы на общую сумму 60 тыс. руб.

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