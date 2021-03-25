С 7 мая начнутся полеты из Челябинска в Норильск

Авиакомпания Red Wings открыла продажи на прямой авиарейс Челябинск – Норильск. Полеты начнутся 7 мая и будут выполняться раз в неделю по пятницам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Время вылета рейса из Челябинска в Норильск – 04:55, обратно – 11:30. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Полеты будут выполняться на лайнер SSJ100 вместимость 100 кресел. Авиарейс Челябинск – Норильск субсидирует Росавиация и правительство Челябинской области. Всего в этом году в расписании аэропорта имени Курчатова 11 субсидируемых рейсов. Авикомпания Red Wings будет выполнять из них еще три: в Геленджик, Махачкалу и Мурманск.