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С 7 мая начнутся полеты из Челябинска в Норильск

Авиакомпания Red Wings открыла продажи на прямой авиарейс Челябинск – Норильск. Полеты начнутся 7 мая и будут выполняться раз в неделю по пятницам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Время вылета рейса из Челябинска в Норильск – 04:55, обратно – 11:30. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Полеты будут выполняться на лайнер SSJ100 вместимость 100 кресел. Авиарейс Челябинск – Норильск субсидирует Росавиация и правительство Челябинской области. Всего в этом году в расписании аэропорта имени Курчатова 11 субсидируемых рейсов. Авикомпания Red Wings будет выполнять из них еще три: в Геленджик, Махачкалу и Мурманск.

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